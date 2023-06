Nuovo Franchi, corsa contro il tempo verso il 13: spauracchio guerra legale

Come scrive La Nazione in edicola oggi, ci sono due aggiornamenti sul tema restyling dello stadio Artemio Franchi. Quello buono è che il governo sta cercando soluzioni. Quello cattivo è che, anche trovandole, non arriveranno prima del 13 giugno, data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte per partecipare all’appalto integrato da 170,1 milioni di euro. Il tema è delicato, sono al lavoro cinque ministeri, con tutto il resto delle questioni a cui far fronte nel frattempo. Il governatore Giani ha fatto il punto della situazione: "Mi sono già impegnato con Nardella a verificare eventuali fonti di finanziamento nazionale che passano dalla Regione e che possano essere destinati a questo scopo". A poco più di una settimana dal gong, dal Comune dovrebbero essere inviate alle ditte partecipanti lettere in cui viene formalizzata l’aggiudicazione per lotti in fasi successive senza interruzione dei lavori.