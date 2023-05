Notti magiche: le emozioni del post Basilea. Ed ora tutti a Roma ed a Praga!

Una festa incredibile, che tutti aspettavano da tempo. Come racconta Il Corriere dello Sport, Firenze, dopo la vittoria nel ritorno delle semifinali di Conference League contro il Basilea, ha vissuto delle ore magiche, festeggiando l'importante traguardo raggiunto. Lo stesso numero uno dei viola, il Presidente Rocco Commisso, subito dopo il trionfo è arrivato in campo e si è messo a sventolare una bandiera viola davanti alla curva dei tifosi viola, con Kouame capobanda al rientro negli spogliatoi a battere su tutto quello che gli capitava a tiro per dare ritmo ai cori, imitato dagli altri della squadra in un delirio totale che è continuato fino al rientro in albergo per la più dolce delle notti, mentre nel frattempo a Firenze ed al Piazzale Michelangelo altrettanti cori facevano da cornice. E, infine, la tarda mattinata di ieri ha riservato l’apogeo delle emozioni nel momento in cui Biraghi e compagni sono sbarcati a Peretola. Altre bandiere, altri cori, altre braccia che si allungavano, altri occhi che si inumidivano.