Non solo il Milan, ottimo inizio anche per l’Atalanta: quota 10.000 superata

Non solo il Milan, lascia ben sperare anche il dato emerso in vista della sfida di mercoledì in Coppa Italia contro l'Atalanta

Redazione VN 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 12:05)

Prima Milan poi Atalanta: in quattro giorni il Franchi potrebbe arrivare a ospitare più di 65mila persone. Oltre al sold out annunciato per la gara di campionato di domani, procede spedita anche la prevendita relativa al match in programma mercoledì sera, semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. La gara è di quelle importanti. Per questo l’obiettivo è superare ancora una volta quota 30 mila spettatori e, perché no, tentare di strappare il secondo tutto esaurito in meno di una settimana. Missione tutt'altro che scontata, come scrive il Corriere dello Sport, ma l'inizio lascia ben sperare.