Niente Napoli per la Fiesole. Ecco l’iniziativa per finanziare la finale di Roma

Come annunciato ieri, la curva Fiesole ha preso posizione e non sarà a Napoli. Ma ovviamente sarà presente contro il Basilea. Per spingere i ragazzi di Italiano a raggiungere la finale di Praga. Tra l'altro contro gli svizzeri la curva metterà in vendita 20mila bandierine viola fuori dallo stadio. Il tutto per finanziare quella che sarà la coreografia della finale di Coppa Italia. Fonte Corriere Dello Sport