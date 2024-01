Nico Gonzalez pronto per l’Inter. E la bella notizia arriva da Castrovilli

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della sfida con l’Inter di domenica sera. Ieri - riporta La Nazione - la squadra si è allenata nel primo pomeriggio e anche oggi tornerà in campo alle 14.30 al Viola Park. Arrivano segnali positivi dai calciatori reduci da infortuni. Nico Gonzalez è tornato in gruppo quindi sarà convocato, resta da capire quanti minuti avrà nelle gambe. Si allena in gruppo anche Dodò, reduce da uno stop più lungo, a causa di un infortunio più grave (lesione del legamento crociato). La bella novità di ieri è il ritorno in gruppo di Gaetano Castrovilli. Era assente dall’amichevole contro il Grosseto del 1° agosto, poi la cessione sfumata in extremis al Bournemouth e l’operazione al ginocchio. Quasi sei mesi dopo Castrovilli è tornato a disposizione di Italiano e si è allenato insieme ai compagni, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, dato che il suo contratto scadrà a fine anno.