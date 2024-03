Nico Gonzalez, che succede? L’argentino in cerca di riscatto contro il Milan

Nico che succede? Domanda quasi banale, ma che in questo particolare momento non può che rimbalzare tra l’Argentina e il Viola Park. Le due prestazioni contro El Salvador e Costarica sono state diverse tra loro, soprattutto per un aspetto fondamentale. Nella prima il 10 viola è stato utilizzato dal ct Scaloni come terzino sinistro, per 45 minuti. Quindi, nella successiva, contro il Costa Rica, è entrato all’82’ al posto di Enzo Fernandez, trovando il tempo di fare una ’leggerezza’ che poteva valere il 4-1. Già, perché scattato sulla sinistra, sul filo del fuorigioco, Nico a tu per tu con il portiere lo ha scavalcato con eleganza, ma invece di spingere il pallone lo ha guardato avviarsi lentamente verso la porta, dando il tempo a un difensore di recuperare. (VEDI IL VIDEO) Un po’ come il ciclista che stacca le mani dal manubrio prima del traguardo, con il secondo che lo ’brucia’ sull’allungo. Capita. Però la delusione è stata grande e quella rete, probabilmente, gli sarebbe servita per fare il pieno di autostima. Gonzalez è partito ieri dall’Argentina e oggi dovrebbe comunque essere al Viola Park per l’allenamento. Con il Milan vuole esserci come Kayode, reduce anche lui dagli impegni con la nazionale, ma con l’Under 21 a Ferrara. E’ entrato solo nei minuti finali, nella sfida pareggiata 1-1 contro la Turchia. Lo riporta la Nazione.