Necessità virtù: Italiano rimedia ai pochi gol dell’attacco con la difesa

Il Corriere dello Sport si basa sulla fase offensiva che arriva dalla difesa. Mentre Milenkovic fatica anche sotto porta, Martinez Quarta e Ranieri stanno facendo gli straordinari: nessuno dei due aveva mai segnato così tanto in carriera, ma quest'anno Lucas da Mar de la Plata e Luca da La Spezia si sono scoperti un fattore, soprattutto sulle palle alte, dove primeggiano in Europa. La Fiorentina è infatti l'unica squadra dei top cinque campionati europei a contare almeno due difensori con più di tre gol di testa all'attivo (sono ben quattro, sia per Quarta che per Ranieri). Italiano sta imparando a far di necessità virtù. Lo sta facendo soprattutto con Martinez Quarta, uno che chiamare difensore è riduttivo: sì, perché il tecnico viola lo inserisce a partita in corsa, fingendo di assestarsi a tre dietro ma usando di fatto il nuovo entrato come jolly nella metà campo avversaria. È successo contro il Viktoria Plzen, al ritorno, quando il suo ingresso all'inizio del primo tempo supplementare ha fatto saltare il tappo alla difesa ceca (da una sua conclusione da fuori nasce l'angolo dell'1-0 di Nico Gonzalez); è successo anche mercoledì con l'Atalanta quando, da subentrato, ha siglato il gol che ha regalato un barlume di speranza.