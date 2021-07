Nazione: discorso aperto ACF-Inter per Sensi e Dragwoski Su Messias…

Il punto sul mercato in entrata

Nell'edizione odierna de La Nazione, si parla anche in breve del mercato in entrata della Fiorentina. Questa una panoramica sulle trattative più calde in casa viola:

Al momento pare essersi acceso un duello per Junior Messias, anche se la Fiorentina può vantare un piccolo vantaggio: la grande considerazione che Italiano ha del giocatore. Con il Crotone c’è già stato uno scambio di informazioni e la trattativa potrebbe decollare a breve. Inoltre, resta sempre in piedi con l’Inter un discorso aperto con Sensi e portato avanti per Dragowski. Il portiere polacco continua a essere nell’orbita nerazzurra. Anche per questo Barone e Pradé stanno monitorando quello che accade attorno a Gollini(SCHEDA). L’arrivo di Musso all’Atalanta di fatto potrebbe convincere il portiere che ha guidato i nerazzurri in Champions a guardarsi attorno e i viola potrebbero mettersi in competizione con la Lazio per arrivare al numero 95 di Gasperini. Intanto Niklas Dorsch, centrocampista nel mirino della Fiorentina, è stato convocato dalla Germania per i giochi Olimpici e i tempi di un trasferimento dal Gent potrebbero allungarsi