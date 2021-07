Junior Messias, l’uomo venuto dal nulla. Dalla UISP alla Fiorentina?

Conosciamo meglio il brasiliano del Crotone, finito nel mirino dei viola. Una storia incredibile

Dopo l'ultima stagione in Serie A con il Crotone, tutti sanno chi è Junior Messias (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM). Ma, forse, non tutti conoscono l'incredibile storia del brasiliano, su cui la Fiorentina sta iniziando a fare riflessioni concrete di mercato. Basta dire che dal 2011 (quando ha raggiunto in Italia il fratello) e fino a 24 anni lavorava in un cantiere della periferia di Torino e giocava nel campionato amatori UISP. Nel 2015 grazie ad Ezio Rossi, ex giocatore e allenatore professionista, è stato tesserato dal Casale in Eccellenza, poi ha giocato con Chieri e Gozzano in Serie D. E' approdato tra i pro solamente nel 2018, in Serie C. Poi l'anno dopo il Crotone ha scommesso su di lui e insieme hanno fatto il salto dalla B alla A.