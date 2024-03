Musica, Renzi e tanto viola: l’ultimo saluto di Pozzallo a Joe Barone

Tutti in coda in un lungo corteo che, da Palazzo La Pira, ha raggiunto in rispettoso silenzio la basilica. Tra i presenti, oltre alla delegazione della società

Ci hanno pensato le note di Narciso Parigi e della sua «Canzone viola» a chiudere la messa in suffragio di Joe Barone che si è tenuta ieri mattina a Pozzallo, presso la chiesa della Madonna del rosario dove 58 anni fa il dg era stato battezzato. A dare l’ultimo saluto alla salma del dirigente (che partirà stamattina da Catania con un volo privato in direzione New York) c’erano centinaia di persone. Tifosi della Fiorentina (con rappresentanti del Viola Club Valdarno), cittadini comuni, dirigenti e giocatori della squadra Pozzallo Due nonché politici e istituzioni: tutti in coda in un lungo corteo che, da Palazzo La Pira, ha raggiunto in rispettoso silenzio la basilica. Tra i presenti, oltre alla delegazione della società (il dt Burdisso, il team manager Ottaviani e i responsabili del vivaio Angeloni e Niccolini) anche il senatore Matteo Renzi, tra i primi a conoscere Barone nel 2019 - prima del passaggio di proprietà tra i Della Valle e Commisso - e da sempre vicino al dirigente. Lo riporta la Nazione.