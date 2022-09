Modesta Fiorentina, mediocre Verona. Adesso vietato vivere di rendita

Dopo otto partite, la Fiorentina ha vinto ed è quasi una notizia. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come il successo sul Verona del fiorentino Cioffi sia ampiamente meritato. Modesta Fiorentina, mediocre Verona, tuttavia i ragazzi di Italiano non si sono adagiati, dimostrando umiltà. Ora non si può campare di rendita, perché la classifica ancora non sorride come lo faceva l'anno scorso. Ci sono giocatori insondabili, che vanno aspettati nel corso della partita per stabilire se è giornata o meno, e forse alla squadra manca un vero e proprio scopo, che dia voglia di andare avanti. L'abitudine a giocare sempre al meglio, chiosa il quotidiano, andrebbe senz'altro presa.