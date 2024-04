Minimo sforzo, massima resa: un remissivo Sassuolo si arrende alla Fiorentina

Minimo sforzo, massima resa, grazie anche all’atteggiamento troppo remissivo del Sassuolo, incapace in avanti di andare oltre qualche lancio, mentre tra centrocampo e difesa continuava ancora a concedere varchi e corridoi. Visto uno di questi, su invito di Italiano, Parisi ci si è infilato per avere ragione di Volpato sempre troppo morbido e poi per colpire la traversa con un tiro che non avrebbe dato scampo al numero uno neroverde. Che di suo ci ha messo le mani per evitare il raddoppio della Fiorentina sul destro ravvicinato di Barak. Lo riporta il Corriere dello Sport.