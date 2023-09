Mina ai box, la coperta è corta. Dalle Mura e Comuzzo scalpitano

Peggior difesa

Mettiamoci poi, come si legge, che alla prima pausa dell'anno quella viola è la retroguardia più battuta e il gioco è fatto. Sette reti subite in quattro gare, equilibrio ancora precario. Il quotidiano ribadisce che la Fiorentina non andrà sul mercato degli svincolati, ma cercherà di far crescere in casa soprattutto Comuzzo e Dalle Mura, che si vedono aprire le porte della grande occasione nel momento meno atteso: per quest'ultimo nel 2020 sembrava fosse arrivato il suo momento, poi una girandola di prestiti in B. Il primo non ha invece presenze nei professionisti ma si è fatto ben notare in campionato, grande attitudine al lavoro e ora sogna in grande. Contro l'Atalanta ci sarà Ranieri e uno fra Milenkovic e Quarta, con Italiano che dovrà decidere visto l'impegno in Nazionale del serbo.