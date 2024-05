Milenkovic-Quarta: il duo in difesa per limitare l’attacco del Brugge

Ranieri, tempo di rifiatare? La domanda è lecita, a maggior ragione perché in Belgio non sono ammessi errori. La possibilità, concreta, che Ranieri parta dalla panchina lasciando spazio alla coppia costituita da Milenkovic e Martinez Quarta è legata un po' al suo stato di forma rivedibile e un po' alla necessità dell'allenatore di favorire l'esperienza in una sfida molto tesa. Il serbo in particolare ne ha da vendere. Dal canto suo Quarta può rivelarsi determinante pure in fase realizzativa: ricordiamo che l'argentino ha già segnato 8 reti finora. Sarà decisiva la rifinitura di stamani al Viola Park. La palla, insomma, passa a Italiano. Lo riporta il Corriere dello Sport.