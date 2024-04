Maxime o Arthur? Torna Parisi? E Milenkovic? I dubbi di Vincenzo Italiano

Rispetto alla gara contro l'Atalanta, la Fiorentina tre giorni fa è scesa in campo con due sole variazioni di formazione: Biraghi al posto di Parisi e Barak al posto di Beltran. La sensazione è che domani Italiano calcherà la mano, tanto che potrebbero essere cinque le novità. Intanto Milenkovic è pronto ad accomodarsi in panchina lasciando spazio a Martinez Quarta (che ha giocato la sua ultima partita contro il Milan), poi Parisi scalda i motori dopo la prova incoraggiante con l'Atalanta. Ne farà le spese Biraghi. A centrocampo invece è atteso l'impiego di un regista di ruolo, quindi Arthur o Maxime Lopez. Sarà decisivo lo stato di forma del brasiliano. Dopodiché è previsto il ballottaggio fra Bonaventura e Duncan per garantire muscoli sulla mediana. Sulla trequarti dovrebbe tornare Beltran, che contro la Juventus è entrato a partita in corso. L'ultima novità rispetto a domenica sera potrebbe essere Sottil sulla fascia sinistra al posto di Kouame. Morale? Si prospetta una rivoluzione vera e propria. Lo impongono nell'ordine: la posta in palio e il numero di impegni. Ma in un certo senso anche la prestazione dell'Allianz Stadium, che ha reso evidente la mancanza delle geometrie di un regista vero e proprio. A Plzen non sono ammessi errori, e il primo modo per scongiurarli è puntare sulla massima solidità. Lo riporta il Corriere dello Sport.