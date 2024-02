Maurizio Sarri o meglio la bestia nera di Vincenzo Italiano

Non chiamatelo Maurizio Sarri, ma "Bestia Nera". Un vero e proprio tabù per l'allenatore della Fiorentina, che contro il tecnico toscano ha sempre sofferto davvero tanto. Come riporta il Corriere Fiorentino i numeri parlano chiaro: quattro sconfitte, un pareggio e nessuna vittoria, con la bellezza di 10 reti subite e soltanto uno segnato. Nella gara di andata, la Viola giocò a viso aperto con la Lazio che poi ringraziò Milenkovic per quel rigore regalato. Errore, che costà al centrale serbo la titolarità nella gara seguente contro la Juventus. L’unica, piccolissima soddisfazione insomma, Italiano se l’è tolta il 29 gennaio dell’anno scorso quando, all’Olimpico, riuscì a strappare un 1-1 in rimonta grazie ad un gran sinistro da fuori di Nico Gonzalez. Insomma, forse l'avversario peggiore in questo momento, ma Italiano ha in mente solo una cosa: vincere.