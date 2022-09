Mai sosta fu più gradita: serve recuperare. Da ottobre una gara ogni 84 ore

Ci si ferma adesso, poi fino a metà novembre senza più riposo: alla Fiorentina lo stop serve per tirare il fiato e recuperare qualche elemento di valore. Alla ripresa, i viola saranno attesi da 12 gare in 42 giorni, una partita ogni 84 ore. Milan, Atalanta, Lazio, Inter, le quattro gare che mancano in Europa che porteranno al primo verdetto stagionale. Queste ultime andrebbero vinte tutte, mentre in campionato l'obiettivo è ridurre il gap coi piani alti della graduatoria. Milenkovic, Amrabat uscito ieri, Quarta non al meglio, Sottil e Gonzalez al 100%: ci sono molti giocatori da recuperare. Di certo non ce la farà Dodò, per il quale servirà un po' più di pazienza.