L’Hellas Verona avversario ostico. Ma la Fiorentina teme di più la fatica

L'Hellas Verona non sarà un avversario semplice. Basta pensare all’appuntamento di oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) al Bentegodi, contro una della formazioni che meglio ha fatto nel girone di ritorno. Una storia incredibile, quella dell’Hellas del fiorentino Baroni, capace di tirarsi fuori dalla zona retrocessione nonostante un mercato di gennaio che aveva letteralmente smontato la squadra. Una rincorsa incredibile, col popolo gialloblu che ha chiamato a raccolta l’intera città e che farà di tutto per spingere il Verona verso l’impresa. Ma non è solo questione di avversari. L’ostacolo maggiore infatti, per la Fiorentina, si chiama fatica. Inevitabile per un gruppo che oggi giocherà la sua 52sima partita stagionale e che meno di quattro giorni fa ha dovuto sostenere l’ennesimo, tostissimo sforzo. Un match, quello col Bruges, che ha lasciato strascichi in più di un protagonista e per questo è facile immaginare che anche stavolta Italiano presenterà una Fiorentina quasi totalmente rivoluzionata. Con una difficoltà in più. L’infortunio di Sottil infatti lo priva non solo di uno dei più in forma, ma anche di uno dei quattro attaccanti esterni presenti in rosa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.