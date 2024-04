L’appello della Fiesole funziona a metà: il Franchi non si riempie

L’appello della Fiesole ha funzionato solo in parte. Nella tarda serata di ieri erano poco più di 18 mila i biglietti venduti per Fiorentina-Viktoria Plzen, una gara che, al di là di come andranno le ultime ore di vendita (botteghini aperti fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio fissato alle 18.45) non vedrà lo stadio esaurito. Con ogni probabilità non si andrà neanche vicini a superare il record stagionale di Conference, fissato a 25 mila spettatori in occasione del playoff estivo contro il Rapid Vienna. E così il Franchi stasera, come accaduto contro Maccabi, Genk, Ferencvaros e Cukaricki, non sarà pieno, anche se il sostegno dei tifosi più appassionati non mancherà. A riscaldare l’atmosfera ci saranno poi i circa mille tifosi provenienti dalla Repubblica Ceca, con una piccola parte di loro che sarà posizionata nella tribuna coperta. Lo riporta il Corriere dello Sport.