L’analisi tattica di Marchini: “Fiorentina bene per 20′, poi i “soliti” errori”

"Italiano cambia soltanto centravanti e portiere. Tiene stretti i reparti in fase di non possesso per poi allargare il gioco con le ripartenze. Tutto bene per 20' poi un "solito" errore evitabile in fase di disimpegno innesca l’azione che sblocca il risultato. Azione nata appunto più per demeriti della retroguardia viola che non per i meriti degli avversari. Una gara che diventa in salita per la Fiorentina che si schiaccia e subisce il raddoppio poco dopo l'inizio del secondo tempo. Squadra che va in sofferenza soprattutto fisica e quando subisce il secondo gol affonda anche a livello mentale. Aspetto su cui riflettere e lavorare" ---> LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA