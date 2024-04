L’altalena degli “Italianers”: da estremamente fragili a vero calcio europeo

Della Fiorentina impressionano gli estremismi, gli “italianers” ondeggiano tra giornate in cui sono fragili e notti come quella di ieri in cui irradiano un calcio di respiro europeo

Continua l'analisi della Gazzetta dello Sport.Della Fiorentina impressionano gli estremismi, gli “italianers” ondeggiano tra giornate in cui sono fragili, e cedono al primo soffio di vento contrario, e notti come quella di ieri in cui irradiano un calcio di respiro europeo, contro un’Atalanta che da molte stagioni pratica un football degno della Premier (e che a Firenze ha steccato: può capitare). Atalanta e Fiorentina dovranno affrontarsi altre due volte e sempre a Bergamo, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia e nel recupero della gara di campionato rinviata per la tragedia di Joe Barone. Gasperini avrà modo di capire perché Italiano sa metterlo tanto in difficoltà. Le statistiche autorizzano la Fiorentina a confidare nel viaggio a Roma: quando ha vinto l’andata di una “semi”, per tre volte su quattro è arrivata in finale.