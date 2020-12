L’affetto dei tifosi viola per Ribery. Lui ringrazia e mette Bergamo nel mirino

Non è un momento semplice quello di Franck Ribery in questa stagione. Il fuoriclasse della Fiorentina fatica molto di più della passata stagione e finora non è riuscito ad emergere e ad aiutare la sua squadra ad una crescita collettiva.

Numeri a parte, il Corriere dello Sport Stadio, pone la lente di ingrandimento su Franck Ribery, un fuoriclasse che fatica ad imporsi nella squadra viola che domenica arriverà a Bergamo per affrontare l’Atalanta.

Ribery nelle ultime prestazioni non ha certo convinto tanto che la situazione è stata notata e recepita dai tifosi viola che hanno deciso di stringersi virtualmente sui social al campione francese con messaggi d’affetto. In tanti hanno scritto sui profili di Ribery al grido di “Forza Franck”. Lui per ora ha risposto a tutti questi messaggi dei propri tifosi e nella giornata di ieri con una rete da fuoriclasse nell’ultimo allenamento della squadra.

Per Ribery Bergamo è una tappa importante: nella scorsa stagione il campione si sbloccò proprio nella trasferta orobica con una grande azione in tandem con l’ex Chiesa. Dopo gli ultimi giorni, a maggior ragione, FR7 sa di avere il popolo viola dalla sua, pronto a sostenerlo ed a vederlo esultare di nuovo, magari proprio da domenica.