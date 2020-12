“La vittoria sulla Juventus non illuda. A questa Fiorentina servono rinforzi”

La Fiorentina di Torino ha vinto e convinto ma la vittoria sulla Juventus non deve illudere nessuno. E’ quanto si legge questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio. Prandelli sta segnando la linea di gioco per la squadra ma nel tempo dovrà diventare una squadra sua a tutti gli effetti e pertanto serviranno innesti validi per il gioco del tecnico di Orzinuovi. Ecco quindi che si torna al mercato o meglio sul mercato, anche per rimediare ad alcune operazioni recenti rivelatesi poi non certo positive. Serve un attaccante da affiancare a Vlahovic con Ribery rifinitore per un assetto ancora più offensivo. Serve inoltre un vero regista di ruolo, abile a pensare rapidamente e smistare il gioco in mezzo al campo. La bella prova di Borja Valero non deve diventare una speranza anche per il proseguo del campionato. Sono questi i ruoli in cui la squadra viola necessita di alcuni ritocchi. La finestra di gennaio è alle porte e la Fiorentina non può farsi scappare questa occasione.

Maleh, Fiorentina in procinto di regalarsi il talentino del Venezia. I dettagli

Movimenti per l’attacco, il Sassuolo ha un piano per offrire Scamacca. Caicedo e gli altri…