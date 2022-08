La viola ha voglia di tornare grande: le mosse che lo testimoniano

Tuttosport scrive oggi del rinnovo di Nikola Milenkovic, con il serbo che sarà legato alla Fiorentina fino al 2017, vestendo così la casacca viola per dieci stagioni. Una offerta importante quella della dirigenza gigliata, che garantirà al serbo 3 milioni di euro fissi ma che con i bonus potrebbero salire fino a 4 milioni a stagione. I viola hanno così dimostrato di voler tenere a tutti i costi una pedina fondamentale dello schieramento di mister Italiano, offrendogli un lauto compenso come in precedenza avevano provato a fare anche con Vlahovic e Chiesa, i quali poi scelsero di accasarsi alla Juve. Questa volta però è tutto diverso, e la Fiorentina sembra essere tornata appetibile anche nei confronti di calciatori che, come sottolineato dallo stesso Joe Barone, erano corteggiati da squadre da Champions. Una prova che sottolinea la voglia dei gigliati di crescere e di essere di appeal anche per altri giocatori importanti.