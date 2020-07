La tripletta riaccende il dibattito: qual è il ruolo più adatto per Federico Chiesa?

La viola aggancia il Bologna al 10° posto (CLASSIFICA), grazie ad una splendida tripletta di Federico Chiesa. La prestazione del ragazzo da seconda punta al fianco di Cutrone nel “classico” 3-5-2 viola, riaprirà la discussione sul ruolo di questo ragazzo che una volta impressiona e quella dopo delude. Secondo il Corriere dello Sport, prima dell’exploit di ieri, Chiesa aveva spesso fatto l’esterno, considerato a furor di popolo il ruolo più adatto per il ragazzo. Contro il Bologna invece è arrivata una prestazione da fenomeno proprio da seconda punta, che li ha garantito la doppia cifra stagionale (10 reti) valide per il suo record personale. La domanda allora sorge spontanea: qual è la posizione di campo in cui Chiesa riesce ad esprimersi al meglio? Questo sarà il tema del prossimo allenatore viola, se non sarà ancora Iachini che sta concludendo benissimo la sua stagione e soprattutto se il ragazzo resterà a Firenze.

