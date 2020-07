Per la classifica di Fiorentina e Bologna, la sfida di ieri poteva essere resa godibile solo da qualche singolo. Considerando che Ribery aveva finalmente tirato il fiato dopo gli incredibili sforzi delle ultime settimane, il protagonista più azzeccato non poteva che essere Federico Chiesa. Protagonista in quella che probabilmente è stata la sua ultima partita al Franchi con la maglia viola. Tripletta e tante occasioni create con grinta e caparbietà. Un giocatore completamente ritrovato se pensiamo alle ultime uscite al di sotto delle aspettative dell’esterno ligure. Adesso, stando a quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica, tocca alle trattative di mercato. Queste danno il ragazzo con voci sempre insistenti alla Juventus, come accade ormai da più di un anno. Ma questa potrebbe essere l’estate della svolta. Senza un rinnovo, non ha molto senso andare avanti in questo modo. È un male per la società viola e per il giocatore. Il problema per sbloccare questa situazione rimane la valutazione: Commisso continua a chiedere 70 milioni, i bianconeri non vogliono arrivare sopra i 50. Ma una soluzione andrà trovata