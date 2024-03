La sua prima apparizione in Fiorentina-Genoa e il mercato: la storia di Barone

Uomo di fiducia e braccio destro instancabile, Joe Barone aveva cominciato a lavorare in ottica Fiorentina, ancor prima che Rocco Commisso comprasse il club il 6 giugno del 2019. Il dirigente infatti era stato mandato in missione proprio dall’imprenditore già dieci giorni prima, il 26 maggio, per assistere al Franchi a Fiorentina-Genoa. È diventato così, in quella data, il primo volto in assoluto della nuova proprietà che Firenze ha conosciuto. La partita terminò 0-0, ma la vera notizia era stato proprio l’avvistamento in tribuna di Barone, chiaro indizio di una trattativa imminente e che stava per concludersi. Pochi giorni dopo, la società è passata dalla famiglia Della Valle a Commisso, e Barone in città era già diventato uno di famiglia. Non solo. Al fianco del d.s. Daniele Pradè, Joe Barone ha scelto Vincenzo Italiano come allenatore e ha portato avanti le trattative di molti calciatori fra cui il colpo più costoso di tutta la storia della Fiorentina: Nico Gonzalez, arrivato nell’estate del 2021 alla cifra record di 27 milioni di euro. Altri giocatori approdati sotto la sua dirigenza sono stati Amrabat preso per 20 milioni e Dodo per 15. Sono alcuni dei giocatori più importanti di un calcio mercato in cui Barone è sempre stato in prima fila, così come nei rapporti tenuti con la Lega Calcio e con le varie istituzioni locali e nazionali. Un figura di riferimento che adesso lascia un vuoto enorme a livello umano e societario. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.