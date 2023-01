La soluzione non c’è, ma Italiano la crea: ecco Nico Gonzalez centravanti

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Italiano deve trovare delle soluzioni al più presto, perchè il bisogno di un centravanti è davvero palese. Il mercato non sembra poter portare nuova linfa, allora il tecnico viola è pronto a trovarla in casa. Tutto su Nico Gonzalez.Sì, l'argentino è pronto a ricoprire il ruolo di prima punta per aiutare la sua Fiorentina a ripartire. Un po' come ha fatto Kouamè, questo cambio di ruolo darà nuove energie e soluzioni alla squadra. I problemi tra l'argentino e la Viola sono stati tanti in questa stagione, ma adesso è arrivato il momento di puntare su di lui. Italiano ci crede.