La Repubblica: “Vietato mollare in campionato, Europa ancora possibile”

La Repubblica analizza oggi Juventus-Fiorentina, gara nella quale i viola vogliono tornare a fare punti in campionato dopo lo stop col Milan. Come scrive il quotidiano, è vietato mollare il campionato. La distanza tra la Fiorentina e il gruppetto di squadre che lotta per un piazzamento d’onore che porta alla Champions è ormai ampia e probabilmente incolmabile, ma sarebbe un errore, in questo momento, concentrarsi esclusivamente sul ritorno di Coppa Italia a fine aprile e sul cammino in Conference League. Un po’ perché la corsa al posto europeo è ancora aperta, che sia Conference o Europa League. Un po’ perché a livello mentale non sarebbe propedeutico per un finale di stagione in cui Vincenzo Italiano avrà bisogno di un gruppo al top. Nella gara di stasera, il tecnico viola terrà conto dell’andata dei quarti di Conference giovedì contro il Viktoria Plzen ma morale ed energie anche mentali passano da sfide come quella contro i bianconeri che cercano punti per riscattarsi dopo un periodo davvero negativo e tenere sotto controllo la corsa del Bologna alle loro spalle. Ci sono Vlahovic e Chiesa che vorrebbero togliersi il peso di non aver mai segnato ai viola ma anche altri temi che accompagneranno questa gara.Il ritorno di Arthur a Torino, dove tornerà a giugno una volta terminato il prestito coi viola, e non solo. Un bel banco di prova anche per Italiano, che contro la Juventus ha sempre saputo mettere in campo formazioni coraggiose e di qualità che spesso hanno messo in difficoltà Allegri e i suoi.