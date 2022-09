La Primavera sogna in grande: la partenza col botto di mister Aquilani

Momento di sosta e delle prime analisi anche per la Fiorentina Primavera, reduce da un avvio di stagione a dir poco incredibile. 11 i punti nelle prima cinque giornate di campionato e secondo posto in classifica a pari merito con la Juventus. I baby viola torneranno in campo domenica prossima alle 13:00 a Calenzano contro il Verona, ma intanto in questi giorni si sono goduti le numero chiamate in Nazionale, con mister Aquilani che può festeggiare. La più prestigiosa sicuramente quella di Toci, che dopo essere partito per l'Under 21 albanese, è stato promosso in quella maggiore da mister Reja.