La panchina di Kouamè è un segnale chiaro: Belotti in bilico per Bergamo

Rispetto alle sensazioni della vigilia, il tecnico ha preferito rinunciare anche a Kouame mandando un segnale preciso in vista di mercoledì: troppo importante l’ivoriano per spremerlo ancora. Anche e soprattutto perché il recupero di Belotti non è così scontato e in caso di malaugurato forfait non ci sarebbe altra soluzione se non l’ex Genoa. E così ecco Barak in versione falso nove, con Sottil e Ikonè a supporto. La sorpresa più grande però, una bellissima sorpresa, stava sulla trequarti: 324 giorni dopo l’ultima volta infatti (non giocava dall’ultima giornata dello scorso campionato), si è rivisto Castrovilli. Titolare, con Maxime e Duncan in mezzo. In difesa invece spazio a Kayode, Quarta, Ranieri e Parisi. Rispetto alla sfida col Viktoria Plzen insomma, erano 9 i cambi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.