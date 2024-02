La Nazione: Parisi, Lopez e Barak sono dispersi. Rispolveriamoli

Barak è lontano parente di quello dello scorso anno. Continuità cosa rara, di recente qualche spezzone e poco più. Eppure è uno dei pochi che nelle gambe ha dei gol certi. Poteva andare al Cagliari a gennaio. E’ invece rimasto. La speranza è che la sua personale ‘sliding door’ lo porti a essere importante d’ora in avanti. Come lui Sottil. Quando sembra lì lì per sbocciare arriva un nuovo problema fisico. In questo caso c’entrano poco le scelte di Italiano.