La moViola: Ikonè cade, non è clamoroso ma è rigore. La Penna promosso

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Nel primi 28’, un gol regolare e uno annullato: il vantaggio del Napoli non ha “sporcature” mentre il virtuale 1-1 di Beltran viene macchiato dalla posizione di fuorigioco di Bonaventura (su torre di Quarta). Nel p.t., valutazione giusta del fallo di Cajuste a Bonaventura (niente giallo) mentre manca il cartellino a Simeone che non prende palla ma caviglia (Arthur). Poi, il rigore al 44’: Mario Rui viene saltato e ritrae la gamba destra che astutamente Ikoné cerca e trova. Contatto esistente, anche precedentemente col piede (lieve): il Var asseconda. Corretto il giallo a Biraghi (da diffidato salterà la prossima in A), regolari i due gol di Zerbin (rientrato in campo con l’ok del IV° uomo).

CORRIERE DELLO SPORT 7: Partita che s’è fatta pian piano sempre più semplice per La Penna, portata a termine con grande autorevolezza: accettato da tutti (basti vedere l’episodio del rigore, non clamoroso ma nessuno protesta, men che meno Mario Rui). Bene i due guardalinee, al VAR Aure-liano sfogliava il catalogo sulle attrazioni di Riyad. Rigore? Non sarà stato, come detto, un rigore clamoroso ma c’è un tocco sulla gamba sinistra di Ikoné da parte di Mario Rui (che, detto per inciso, non fiata). La Penna lo concede in campo, con sicurezza, il VAR controlla, vede il tocco, avalla la scelta. I gol? Buona la rete di Simeone: fra Milenkovic e Kvaratskhelia è il viola a fare fallo, l’armeno riesce a servire Juan Jesus (ottimo vantaggio) che serve Simeone, tenuto in gioco da Martinez Quarta. Ok anche il primo gol di Zerbin: sul colpo di testa di Di Lorenzo, lo tiene in gioco Nzola. Gol annullato a Beltran, corretto, direttamente in campo: sul colpo di testa di Martinez Quarta (colpirà il palo), Bonaventura (che servirà l’assist) è oltre la linea difensiva azzurra.