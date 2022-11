La lunga marcia dei tifosi viola verso la Lettonia: a Riga saranno in 400

Stasera saranno 400 i tifosi della Fiorentina a Riga per la gara con il RFS di Conference League. Un viaggio tutt'altro che semplice, come racconta il Corriere Fiorentino.

Tra ieri e martedì la partenza verso la Lettonia, con voli diretti da Bologna, Milano e Pisa, oppure stamani da Ciampino. Poi c'è chi si è affidato a compagnie low cost con scali a Helsinki o Francoforte. Di certo un po’ tutti puntano a mettere insieme l’opportunità di una visita turistica in una capitale poco battuta dagli itinerari più comuni alla passione per la Fiorentina, sottolinea il quotidiano. Anche il rientro sarà complesso: un esempio è quello del gruppo «Firenze del Nord», che partirà da Bergamo con un volo diretto e che per il rientro dovrà far scalo a Londra per rientrare nella mattinata di venerdì in Italia.