La guerra dei fondi in Serie A: Barone con Lotito nel fronte del no

La Serie A è tornata ad aprire ai fondi di investimento . I diritti tv del triennio 2021-24 hanno garantito 927 milioni ai club di A, ma la convinzione è che nel periodo 2024-27 sarà impossibile avvicinarsi a queste cifre. Il piano B è la creazione di un canale della Lega per vendere in proprio le partite agli spettatori, ma serve un partner finanziario per gestire il rischio iniziale di rinunciare alla cifra minima garantita subito dalle tv.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha ricevuto più manifestazioni di interesse da parte di alcuni fondi, come Searchlight Capital e soprattutto Carlyle, che vogliono acquisire una partecipazione dei ricavi della Lega e lavorare per aumentarli: l'ipotesi è l'acquisizione del 10% per una cifra intorno ai 2 miliardi di euro, senza una scadenza a breve o medio termine. Per entrare nell'affare chi investe vuole almeno il potere di nominare un amministratore di Lega e per molti presidente questo significa perdere potere. Lotito (Lazio) guida il compattissimo fronte del no, comprendente anche De Laurentiis (Napoli) e Barone (Fiorentina). Se la partita andrà avanti, la Lega è pronta a spaccarsi ancora una volta. Lo scrive La Repubblica.