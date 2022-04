La grande occasione: tra il calendario che sorride ed i rischi dell’euforia

La Fiorentina è attesa da un trittico di partite con le piccole. La Roma, invece, incontrerà le big lontano dall'Olimpico

Sul Corriere Fiorentino viene passato in analisi il finale di stagione che attende Vincenzo Italiano ed i suoi. I viola - sottolinea il quotidiano - arrivati all'ultimo rettilineo del campionato sono riusciti a portarsi a un passo di chi sta davanti. Le prossime due settimane potrebbero essere quelle giuste per il sorpasso. L’occasione stavolta, dopo aver ribaltato i pronostici portando a casa ben 4 punti dalle trasferte contro Inter e Napoli, la offre il calendario . Prima del complicatissimo finale (con Milan, Roma e Juventus nelle ultime quattro), i viola sono attesi da tre gare teoricamente abbordabili nelle quali cercare di fare il pieno di punti. Venezia (in casa), Salernitana (in trasferta) e poi, mercoledì 27, il tanto atteso recupero del Franchi con l’Udinese.

Tutto questo mentre la Roma (quinta con 57 punti, quattro in più della Fiorentina) sarà impegnata contro Napoli e Inter. Due sfide proibitive e, tra l’altro, da giocare entrambe lontano dall’Olimpico. La pazza idea insomma (presentarsi alla sfida spareggio con i giallorossi guardandoli nello specchietto retrovisore) non è poi così folle. La stessa Lazio (55 punti contro i 53 dei viola) è attesa da due sole partite, contro Torino e Milan. In teoria si può pensare al sorpasso anche su Sarri. La pratica, però, è un’altra cosa. Meglio tenere la guardia alta, evitando quegli errori che in passato son costati punti pesanti. Il riferimento, tanto per fare un esempio non casuale visto l’appuntamento di domani, è alla gara di Venezia. O all’incredibile sconfitta di Empoli. Il rischio è dare per scontato ciò che scontato non è.