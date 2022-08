La gara del quinquennio. E per la prima volta Italiano sfida anche le critiche

Ci siamo. Questa sera la Fiorentina affronta il Twente nel ritorno dei playoff di Conference League dopo il 2 a 1 del Franchi. Una gara d'importanza monumentale, la partita del quinquennio, scrive stamani La Nazione. Tutto da giocare e parecchio da soffrire, il bivio è di quelli pesanti anche per le conseguenze che avrebbe un risultato negativo. L’esame delle conferme è sempre quello più complicato, in parecchi aspettano col fucile puntato e la fama costruita in fretta alimenta anche un po’ di gelosie: questo non toglie che la Fiorentina debba cavarsi dai problemi superando l’ostacolo dello stress da prestazione.