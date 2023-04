La forza del Franchi: nel poker di gare casalinghe previsti 13.000 tifosi

Il Franchi come dodicesimo uomo in campo. Questo il concetto di fondo espresso oggi da Il Corriere dello Sport. Il quotidiano, infatti, parla oggi sulle sue pagine del fattore campo della Fiorentina, la quale si troverà a giocare 4 partite su 5 in casa nei prossimi 14 giorni tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Facendo una media degli spettatori totali che potrebbero essere presenti poi, e prendendo come riferimento i 33.000 che accorrono generalmente al Franchi, potrebbero essere presenti in totale centotrentamila tifosi (per Fiorentina-Atalanta intanto è già stata ampiamente superata quota 30mila). E allora vale la pena sottolineare cosa verrebbe a mancare a Firenze e ai tifosi se la squadra viola dovesse stare lontano dal “Franchi” nelle stagioni 2024-25 e 2025-26 (e già da gennaio in avanti della prossima la Curva Ferrovia resterebbe chiusa per l’avvio dei cantieri) durante la costruzione del nuovo stadio. Nel frattempo si attende la decisione della Commissione Europea sui cinquantacinque milioni dei Piani Urbani Integrati, parte del finanziamento da duecento milioni all’interno del Pnrr destinato alla ricostruzione del “Franchi”: la risposta è prevista, sempre secondo indicazioni di massima fornite da Bruxelles, proprio entro fine mese. Che, per le cose di campo, porterà la Sampdoria a Firenze domenica 30 per la quarta e ultima gara di questo poker di gare da giocare davanti al pubblico amico.