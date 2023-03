“La Fiorentina si è trasformata in principessa. Ora non sprecare l’occasione”

"Lasciamo stare il campionato. Ma se tornassimo indietro di qualche mese, pochi avrebbero pronosticato una Fiorentina ai quarti di Conference League e in semifinale di Coppa Italia. Nonostante le difficoltà palesate fino a un mese fa e nonostante il rendimento altalenante, la Fiorentina è lì, in corsa per due trofei (tre se contiamo anche la possibile final four di Supercoppa). E probabilmente non è un caso, perché la Fiorentina si è trasformata in principessa proprio nel momento clou della stagione. E’ un mese che la squadra viaggia ad alti ritmi, e questo è forse frutto di una preparazione che, complice la sosta mondiale, ci ha fatto faticare fino alla metà di febbraio per poi restituirci un nuovo slancio. Forza fisica e mentale vanno di pari passo. Se non sei in condizione, non puoi neanche avere atteggiamento e intensità. A questo punto perdere la continuità sarebbe un peccato. La Fiorentina è una squadra capace di tutto. E forse adesso ha davvero un’occasione irripetibile".