La Fiorentina, la difesa e quei gol subiti in fotocopia

«C'è rammarico perché eravamo in attacco e nel momento in cui potevamo gestire la partita abbiamo preso una ripartenza e il loro gol». In questo caso Vincenzo Italiano si riferiva al contropiede, originato da una mezza palla-gol per Belotti non finalizzata, che ha portato poi al momentaneo 2-2. Parole che però possono andar bene per commentare tante altre situazioni viste quest'anno. Perché il lancione elementare con cui i nerazzurri scoperchiano la difesa della Fiorentina ha sinistramente ricordato quanto successo in altre circostanze. Dal blitz di Lovric a gennaio, a quello di Thiago di giovedì, passando dal capitombolo di Lecce firmato Dorgu, al rigore provocato da Faraoni a Empoli, ma anche alla ripartenza presa al 94' a Bergamo e punita da Lookman. In mezzo, le reti subite da Simeone e Leao e il rigore di Parisi su Ekuban. Limitando lo sguardo al 2024, sono otto i gol presi in situazioni simili: Fiorentina in gestione del risultato e in pressione offensiva, poi qualcosa si inceppa e con due passaggi gli avversari arrivano in porta. O le marcature preventive non ci sono o sono fatte male, o si tratta di un errore individuale, come quello di Ranieri col Bruges: in un sistema ad alto rischio come quello di Vincenzo Italiano, il margine di errore deve essere quasi nullo, altrimenti lo si paga, si è visto giovedì. Che sia un problema di calciatori non adatti a difendere con ampi spazi alle spalle (può essere il caso di Ranieri e Milenkovic) o un limite di interpretazione di Italiano, non ci sarà dato saperlo, quanto meno a Firenze. Però adesso la cryptonite che può far saltare il banco della Viola la conosce anche il tecnico del Bruges, Nicky Hayen. Lo riporta il Corriere dello Sport.