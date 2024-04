La Fiorentina, la classifica e il ranking: quanto vale la sfida con il Viktoria

Cos’hanno in comune Bologna, Roma, Atalanta, Napoli, Lazio, Torino e Fiorentina? La risposta, quella più scontata almeno, sta nella classifica. Sono le squadre che, dando ormai per andata l’Inter, ma pure Milan e Juventus, sono arrivate sul rettilineo finale del campionato contendendosi gli ultimi biglietti per l’Europa. Champions, Europa o Conference League. Tutto, con sette giornate anche da giocare (otto per viola e Atalanta) è ancora in ballo. La domanda da cui siamo partiti però porta anche all’impegno della Fiorentina contro il Viktoria Plzen. Qualora infatti Biraghi e compagni riuscissero a qualificarsi per la semifinale di Conference, l’Italia (in base ai punti ranking portati a casa finora dalle italiane e secondo un complicato gioco a incastri che tiene conto di tutte le combinazioni di risultati) potrebbe ufficialmente festeggiare il quinto pass per la prossima super Champions. Lo riporta il Corriere Fiorentino.