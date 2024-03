La Fiorentina e tutti i suoi tifosi a Commisso: “Presidente, noi ci siamo”

La camera ardente aperta nella giornata di ieri al Viola Park in ricordo di Joe Baroneha mandato un messaggio chiaro a Rocco Commisso: "Noi ci siamo!". Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i 10 mila tifosi viola si sono riuniti durante la giornata per sostenere il suo presidente e accompagnarlo in questa giornata a dir poco complicata. Non solo il popolo viola, anche tutti i calciatori che Joe Barone ha accompagnato in questa avventura a Firenze. Ad uno ad uno, pronti a rendere omaggio al direttore generale della Fiorentina. Rocco Commisso è stremato, ma da adesso avrà al suo fianco la forza del popolo viola. Nulla sarà come prima, ma insieme sarà possibile ripartire.