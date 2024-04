La Fiorentina e quella maledetta attenzione: intanto il fisico migliora

Una Fiorentina attenta, concentrata, affamata, feroce e cattiva. Perché una cosa, è chiara: questa squadra è stata educata a giocare in un certo modo e quando le cose non girano non è per l’atteggiamento troppo spregiudicato, la linea difensiva troppo alta o per chissà quale congettura tattica. Quando le cose non funzionano, è perché cala il livello dell’attenzione, della condizione atletica, o di tutte e due. A proposito. Rispetto a quanto successo in tante altre occasioni, le risposte arrivate in questi giorno sul piano fisico sono state incoraggianti. Segno di come il lavoro fatto in inverno stia dando i suoi frutti (esattamente come successo l’anno scorso) ma, soprattutto, di quanto e come incidano i risultati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.