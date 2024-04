La Fiorentina chiede calore ai tifosi, ma il Franchi non farà il pienone

Per le prossime partite della Fiorentina si spera in un buon afflusso di pubblico al Franchi, anche se gli orari non aiutano

Redazione VN 14 aprile - 09:14

Sta per cominciare una settimana decisiva per la Fiorentina, con dieci giorni che determineranno il prossimo futuro viola. Campionato, Conference League e Coppa Italia. La squadra avrà bisogno anche dei suoi tifosi, sempre presenti a sostenerla, nonostante i tanti impegni e gli orari non proprio agevoli.