La Fiesole si fa bella ancora una volta. Un legame tra passato e presente

Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, soprattutto per i tifosi viola. Quest'anno la gara cade poco dopo i 50 anni dalla nascita dagli ultras viola. Già contro l'Empoli e il Cukaricki la Curva Fiesole ha ricordato l'anniversario, e contro la Juve le celebrazioni continueranno. Secondo La Nazione infatti, il tema della coreografia di domenica sarà quello del legame tra il passato e il presente del tifo viola. Sempre secondo il quotdiano poi il settore ospiti dedicato ai sostenitori juventini sarà tutto esaurito. Per cercare di spingere la squadra di Allegri ad una vittoria