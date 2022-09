Kouame verso la conferma a Bergamo: Jovic e Cabral ancora in difficoltà

La sorpresa più grande di questa nuova stagione della Fiorentina è sicuramente Christian Kouame. L'attaccante ivoriano, da partente sicuro è diventato un titolare fisso per Vincenzo Italiano, o almeno un giocatore su cui fa molto affidamento. La sua duttilità è vista di buon occhio dal tecnico siciliano, viste anche le grandi difficoltà che stanno vivendo Jovic e Cabral. Come scrive il Corriere Fiorentino, in vista della sfida contro l'Atalanta di domenica, dovrebbe essere proprio l'ivoriano il prescelto per giocare dal 1', vista la sua grande condizione fisica e voglia di dimostrare. L'ex Genoa sta garantendo anche una buona partecipazione alla manovra di gioco, cosa che Cabral e Jovic ancora non sono riusciti a capire.