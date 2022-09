Kouamè apre l’ipotesi “falso nueve”: l’aiuto di Nico, in attesa del mercato

La Fiorentina potrebbe usufruire di Kouamè e Nico Gonzalez per trovare un nuovo modo di attaccare, in attesa del mercato

Il Corriere Fiorentino parla di una possibile ipotesi per il futuro dell'attacco della Fiorentina. La scelta di schierare Koaumè dal primo minuto, rinunciando a una punta fisica, potrebbe essere l'inizio di un nuovo modo di vedere l'attacco. Infatti, insieme a l'ex Genoa, anche Nico Gonzalez potrebbe ricoprire quel ruolo, aumentando anche le sue possibilità di andare in gol. Tutto ciò, viene vista come soluzione momentanea aspettando il mercato, quando la società dovrà prendere delle decisioni sul futuro dell'attacco della Fiorentina.