Kean dentro, Nzola fuori. In Italia nessuno lo vuole, serve la pista estera

Da una parte Moise Kean, dall’altra M’Bala Nzola. Quella di ieri è stata una giornata spartiacque per le punte viola. Se il classe 2000 in arrivo dalla Juventus ha firmato (con qualche ora di ritardo) il suo nuovo contratto con la Fiorentina ed è stato annunciato ufficialmente come primo colpo dell’estate, la visita dell’agente di Nzola al Viola Park, Giovanni Branchini, lascia pensare che qualche movimento cominci a esserci intorno alla punta angolana.