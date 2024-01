Kayode uno dei migliori, ma è clamoroso il gol sbagliato

La Gazzetta dello Sportracconta gli ultimi minuti di Fiorentina-Bologna. Barak, doppia chance per lui. Nei supplementari, come si dice, son saltati tutti gli schemi, e fiorentina e Bologna sembravano due pugili in cerca del colpo del k.o. Il primo a provarci è stata la squadra di Motta che con soli 3 passaggi è arrivata in porta: Christensen ha deviato il tiro di Zirkzee sul palo. Poi ci ha provato Kristiansen che ha sparata fuori una stata. Ma l’occasione più ghiotta è finita ancora sui piedi di Quarta ma il tiro a colpo sicuro è stato una mozzarella per Skorupski. Nel secondo supplementare il clamoroso colpo di testa mandato addirittura in fallo laterale da Kayode, uno dei migliori per continuità, dopo una bella azione Parisi-Mandragora. Ultima chance prima dei rigori.