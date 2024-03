Joe Barone, occhi e voce di Commisso: dal “telefono” al mercato viola

Occhi e voce di Rocco Commisso. Questo è Joe Barone per la Fiorentina e per Firenze. Il Corriere Fiorentino si sofferma su questi dettagli, ripercorrendo la storia del dirigente viola a Firenze. Fine maggio 2019, la Fiorentina si salvava dopo uno sciapo pareggio con il Genoa. Sugli spalti, in incognito, ecco Joe Barone. Ecco le prime immagini del futuro direttore generale della Fiorentina. Da quel momento il rapporto tra Barone e Firenze è stato continuo. Virale divennte il suo modo di porsi ai giovani tifosi viola, con quel telefono diventato immagine del direttore generala. "Ecco, parla con Rocco", così si poneva ai tifosi viola. Carattere decisionista, dai modi spicci, la figura di Barone all’interno della Fiorentina fin da subito è apparsa più che centrale tanto da avocare a sé anche tutte le decisioni che riguardano il mercato insieme al più navigato, calcisticamente parlando, Daniele Pradè. Una scelta che ha finito per attirargli anche qualche contestazione da parte dei tifosi espressa anche con striscioni non proprio cordiali sulle cancellate del Franchi. Critiche che però hanno sempre visto la discesa in campo immediata di Commisso in sua difesa. «Quelli contro i miei dirigenti sono attacchi fuori luogo», ha scritto solo qualche settimana fa il patron in una lettera aperta a dimostrazione di un rapporto di fiducia impermeabile a tutto e a tutti.